PSP faz buscas no IMT por suspeitas de corrupção

Notícia atualizada às 12h09

A Polícia de Segurança Pública (PSP) está a realizar, esta terça-feira, buscas no Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT). As buscas estão a decorrer nos distritos de Lisboa, Porto, Setúbal, Braga e Faro.

Segundo a PSP, citada pelo Jornal de Notícias, o inquérito visa inspeções fraudulentas de automóveis. No total, foram emitidos 38 mandados de detenção, mas faltam localizar oito pessoas, avançou a SIC.

Os detidos são maioria inspetores de centros de inspeção automóvel, que deixavam alegadamente passar veículos que não estavam em condições para circular legalmente nas estradas, apurou a estação televisiva.

A investigação começou em 2017 e tem como principal alvo, de acordo com a SIC, o segundo maior grupo do país de centros de inspeções, que detém empresas nos cinco distritos onde foram feitas as buscas.

Durante as buscas, foram apreendidas grandes quantias de dinheiro.

Neste momento estão a ser efetuadas “buscas domiciliárias e não domiciliárias tendentes à recolha de prova de crimes de corrupção passiva para ato ilícito, corrupção ativa para ato ilícito e falsificação de documentos", assinala a Direção Nacional da PSP em comunicado.

O inquérito é dirigido pelo Ministério Público do Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP), e em investigação no Departamento de Investigação Criminal da Direção Nacional da Polícia de Segurança Pública, indica a força de segurança.