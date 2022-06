Jovem de 22 anos detida por agredir e fugir à polícia

Foi detida no interior de um comboio na Linha de Cascais, no sentido Cais do Sodré - Cascais, uma mulher de 22 anos que se recusava a utilizar a máscara. A detenção ocorreu pelas 6h00 da passada sexta-feira, tendo a detenção acontecido por injúrias, resistência e coação a um agente de autoridade, em Lisboa.

A mulher foi inicialmente abordada por não ter colocada a máscara de proteção individual, explica a Polícia de Segurança Pública (PSP) em comunicado.

Entretanto, quando foi solicitado o documento de identificação para elaborar um auto de contraordenação por falta de máscara, a mulher "teve uma atitude hostil, agressiva, tendo empurrado um polícia e encetado fuga para o exterior da estação", tendo os agentes perseguido e intercetado a jovem.

A jovem, segndo a PSP, continuou com uma "atitude ameaçadora e injuriosa", pelo que foi detida e notificada para comparecer a interrogatório judicial, no Tribunal da Comarca de Lisboa.