Jorge Jesus surpreendido pelo chefe de cozinha do Fenerbahçe com o seu retrato numa melancia

Jorge Jesus não só é conhecido como um dos grandes treinadores portugueses, como também pelas suas declarações que geram muito alarido nas redes sociais e nos órgãos de comunicação.

Para condizer com a sua personalidade afincada, o chefe de cozinha do clube Fenerbahçe, onde está atualmente JJ, afiou a sua faca e desenhou o rosto do técnico numa melancia.

"Um pouco de arte", escreveu o clube da primeira divisão turca na rede social Twitter, numa publicação onde aparece Jorge Jesus e o chefe com a nova obra de arte comestível.