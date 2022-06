Zelensky quer que G7 ajude Ucrânia a criar estratégias para bloquear Rússia de exportar trigo

Volodymyr Zelensky, Presidente da Ucrânia, pediu, esta segunda-feira, aos líderes do G7, no segundo dia da cimeira na Alemanha, sistemas de defesa antiaérea, ajudas para reconstruir o seu país e uma estratégia para bloquear a Rússia de exportar trigo ucraniano.

Zelensky falou aos líderes das sete maiores economias mundiais (G7) através de videoconferência, numa sessão realizada à porta fechada, da qual foram apenas divulgadas algumas imagens sem som.

Os pedidos foram feitos na sua intervenção, segundo indica a agência espanhola EFE, que cita informações fornecidas por fontes alemãs e da União Europeia (UE).

O segundo dia da cimeira do G7 começa com as palavras do líder ucraniano. Este encontro está a decorrer desde domingo nos Alpes bávaros, que, de acordo com fontes norte-americanas, serão definidas novas sanções contra a Rússia.

Sob presidência da Alemanha, no encontro do G7 participam os líderes do Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão e Reino Unido, bem como da UE.