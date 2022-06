Já não há paciência para os choradinhos de Guterres

Há casos assim. Pessoas que parece terem todas as qualidades: uma inteligência superior, cultura, mundo e até as mais altas virtudes morais, como a seriedade e a generosidade. Conseguem, à conta desses predicados, chegar aos mais altos cargos. Mas, uma vez aí instalados, falta-lhes algo para efetivamente fazerem a diferença.

António Guterres é um desses casos. Como primeiro-ministro não cumpriu as expectativas. Seguiu-se uma respeitável carreira internacional que culminou na ascensão a secretário-geral da ONU, um lugar onde nenhum português tinha chegado.

Se a nível nacional tinha eleito a educação como paixão, sem resultados que se vissem, nas Nações Unidas assumiu a causa as alterações climáticas, como ficou bem claro numa capa da revista Time em que se fez fotografar, vestido de fato, com água pelos joelhos. O título era “Our sinking planet”, qualquer coisa como “O planeta está a afundar-se”.

Essa tem sido uma pedra de toque do seu consulado, e ontem voltou ao assunto, a propósito da Conferência dos Oceanos: “Eu quero pedir desculpa, em nome da minha geração, à vossa geração, relativamente ao estado do oceano, ao estado da biodiversidade e ao estado das alterações climáticas”.

Perdoem-me se pareço insensível, mas já não há paciência para os choradinhos e arrependimentos de Guterres. Em vez destas lamúrias – e das conferências que custam fortunas e não levam a lado nenhum, já agora –, exigia-se uma ação resoluta, medidas concretas. Como primeiro-ministro, Guterres deixou o país num pântano; agora, como secretário-geral da ONU, não está a conseguir evitar que o planeta vá ao fundo.

Mais ou menos ao mesmo tempo que o antigo primeiro-ministro português discursava no encerramento do Fórum da Juventude e Inovação da Conferência dos Oceanos, a grande profeta do clima, Greta Thunberg, falava do palco de Glastonbury a jovens vindos de vários pontos da Europa. Aí está a nova geração em quem Guterres deposita grandes esperanças: a geração que combate as alterações climáticas bebendo cerveja a rodos, ouvindo as suas bandas favoritas e escolhendo os looks mais estilosos para usar no festival. É impressionante como se sacrificam pelo planeta!