Colombo só volta a abrir esta segunda-feira

O centro comercial Colombo já só vai reabrir na segunda-feira. “O incidente vai obrigar a trabalhos para garantir a limpeza e o arejamento do espaço, de forma a reunir todas as condições para receber visitantes, lojistas e restantes colaboradores”, informou a administração do Centro Colombo em comunicado.

E acrescentou que, neste momento, “estão a ser tomadas medidas que permitam a entrada dos colaboradores para o encerramento das lojas e a retirada das viaturas que se encontram no estacionamento do edifício”.

Recorde-se que um incêndio que terá tido origem num posto de transformação no parque de estacionamento do Colombo, levou à evacuação do centro comercial e provocou quatro feridos: três por inalação de fumo e um por atropelamento na altura da saída do centro comercial.

Os feridos foram transportados para o Hospital de Santa Maria.