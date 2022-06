Surpresas no draft da NBA de 2022

Não se perde tempo na maior liga do mundo de basquetebol. Nos Estados Unidos, poucas semanas após os Golden State Warriors se terem sagrado campeões nacionais da NBA, a liga norte-americana já está a mexer com vista à próxima temporada.

Realizou-se, na noite de quinta-feira, as escolhas do Draft 2022, e o que não faltou foram surpresas. É que o ítalo-americano Paolo Banchero foi a primeira escolha dos Orlando Magic, numa gala que se realizou no Barclays Center, em Brooklyn, nos Estados Unidos, onde esteve presente Kylian Mbappé, jovem jogador-promessa de futebol, ‘militante’ do PSG. Assim, Banchero juntar-se-á a prometedores nomes como Jalen Suggs, Cole Anthony, Franz Wagner, Jonathan Isaac e Wendell Carter Jr.

«Não me apercebi que os Orlando Magic me iam escolher até cerca de 20 segundos antes do comissário subir ao palco. Eu nem tive tempo para pensar sobre isso ou qualquer coisa. Simplesmente aconteceu. Eu não posso acreditar isso, mas estou pronto. Estou pronto», disse Banchero, que aos 19 anos de idade conta 2,08 metros de altura.

Nesta temporada, Banchero alcançou uma média de 17,2 pontos, 7,8 ressaltos e 3,2 assistências, ao serviço dos Duke, na NCAA (liga académica).

Dos Bulldogs aos Thunder

A segunda escolha do Draft, por sua vez, recaiu sobre Chet Holmgren, que foi escolhido pelos Oklahoma City Thunder. Holmgren, de 20 anos de idade, tem 2,13 metros de altura, e jogava pelos Gonzaga Bulldogs no basquetebol universitário norte-americano.

Por lá, na última temporada, alcançou uma média de 14,1 pontos, 9,9 ressaltos e 3,7 assistências na NCAA.

Os Thunder elegeram também Ousmane Dieng (11.º) Jalen Williams (12.º), tornando-se numa das equipas mais bem-sucedidas desta primeira ronda do Draft de 2022 da NBA.

Queda do céu

A surpresa continuou com a queda de Jabari Smith Jr., que muitos apontavam como o favorito a ser primeira escolha no Draft, e que acabou por cair no terceiro lugar da lista. Isto porque, aos 19 anos, gaba-se de medir 2,08 metros de altura, e de ter alcançado uma média, na temporada passada, na NCAA, de 16,7 pontos e 7,4 ressaltos.

O norte-americano, natural do estado de Georgia, acabou escolhido pelos Houston Rockets, e não se mostrou, ainda assim, desapontado. «Deus não comete erros, então estou feliz por estar aqui. Estou feliz por estar onde estou. Estou feliz por chegar a Houston e mostrar-lhes o que eles escolheram. Apenas feliz por estar aqui», disse, em reação à escolha no Draft.

Top-10 preenchido

Se Banchero, Holmgren e Smith Jr. preencheram o ‘pódio’ dos principais jogadores escolhidos nesta primeira fase do Draft da NBA, o resto do top-10 também inclui outras interessantes apostas das equipas de basquetebol norte-americano.

Em quarto lugar ficou Keegan Murray (Iowa), que foi escolhido pelos Sacramento Kings, equipa do português Neemias Queta, e em quinto lugar está Jaden Ivey (Purdue), que vai agora representar as cores dos Detroit Pistons.

Seguem-se Bennedict Mathurin (Indiana Pacers, sexta posição), Shaedon Sharpe (Portland Trail Blazers, sétimo), Dyson Daniels (New Orleans Pelicans, oitavo), Jeremy Sochan (San Antonio Spurs, nono) e Johnny Davis (Washington Wizards, décimo).