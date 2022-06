Marcelo recebe John Kerry em Cascais

O Presidente da República vai reunir o Conselho de Estado na terça-feira, tendo como convidado o enviado especial do Presidente dos Estados Unidos para o clima, o senador John Kerry. De acordo com uma nota da Presidência, a reunião incidirá nas perspetivas, desafios e oportunidades do combate às alterações climáticas e da transição energética.

O convite de Marcelo Rebelo de Sousa a John Kerry para participar na reunião do Conselho de Estado foi feito a 11 de fevereiro, depois de um encontro entre os dois em Brest, França, à margem da cimeira internacional Um Oceano, promovida pela presidência francesa da União Europeia.

A reunião do órgão político de consulta do chefe de Estado, no Palácio da Cidadela de Cascais, coincide com a realização da Conferência dos Oceanos das Nações Unidas, em Lisboa, entre segunda e sexta-feira.

O Presidente Marcelo já tinha referido que o antigo secretário de Estado norte-americano, atual enviado especial de Joe Biden para as questões do clima, estaria em Lisboa para a Conferência dos Oceanos das Nações Unidas, organizada por Portugal em conjunto com o Quénia.

Depois de uma primeira edição em Nova Iorque, em 2017, a segunda conferência dos oceanos da ONU, presidida por António Guterres, contará com a presença de delegados de 143 países, incluindo da Rússia.

A ONU descreve o evento como um apelo à ação dos estados-membros, exortando «os líderes mundiais e todos os decisores a aumentarem a ambição, a mobilizarem parcerias e aumentarem o investimento em abordagens científicas e inovadoras, bem como a empregar soluções baseadas na natureza para reverter o declínio na saúde dos oceanos».

As principais iniciativas vão ter lugar no Altice Arena, em Lisboa, com plenários e sessões sobre temas como a poluição, os ecossistemas costeiros e a economia azul. Mas estão previstos outros eventos paralelos, como o Fórum da Juventude e da Inovação, em Carcavelos, que junta 150 jovens de 30 países.

Desta conferência internacional sairá uma declaração política ratificada pelos países participantes. A ‘Declaração de Lisboa’ irá renovar os compromissos do acordo de Paris e deverá traçar como outro objetivo a redução da poluição por plástico.