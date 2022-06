Casal dos EUA desaparecido durante viagem de veleiro aos Açores encontrado ileso

O casal norte-americano que tinha sido dado como desaparecido há 11 anos quando viajava num veleiro para os Açores, foi encontrado ileso.

As autoridades revelaram que a embarcação foi localizada na sexta-feira, 11 dias a 80 milhas (aproximadamente 129 quilómetros) do porto de origem na Virgínia, nos EUA, segundo a imprensa norte-americana.

O casal revelou que o veleiro foi atingido por um raio e enviou um sinal de rádio para a Guarda Costeira a dizer que estavam vivos e a caminho do porto de onde tinham partido.

O alerta para o desaparecimento tinha sido dado pela filha de ambos depois de os ter tentado contactar sem sucesso.

As autoridades, após o alerta, recorreram a meios aéreos para realizar as buscas, mas não encontraram qualquer pista do paradeiro da embarcação e do casal.