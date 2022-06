Confirmados mais 20 casos de Monkeypox em Portugal

A Direção-Geral da Saúde (DGS) adiantou esta sexta-feira que há mais 20 casos confirmados de Monkeypox em Portugal em relação ao último balanço, sendo assim um total de 348 casos.

A maioria das infeções notficadas até à data foram na região de Lisboa e Vale do Tejo, havendo também registo de casos no Norte, no Alentejo e no Algarve. Os casos confirmados são todos entre homens, com idades entre os 19 e os 21 anos, tendo a maioria menos de 40 anos, informa a autoridade.

"Os casos identificados mantêm-se em acompanhamento clínico, encontrando-se estáveis. Recorda-se que uma pessoa que esteja doente deixa de estar infeciosa apenas após a cura completa e a queda de crostas das lesões dermatológicas, período que poderá, eventualmente, ultrapassar quatro semanas", lê-se no comunicado partilhado.