"Nunca gostei de chamar fascismo ao salazarismo. É um fascismo rural, relativamente suave"

José António Saraiva, arquiteto e jornalista, antigo diretor do Expresso e depois fundador do SOL, mais uma vez voltou atrás na história, com o primeiro volume de Salazar e a sua Época, dedicado à infância do ditador e a ida de Santa Comba Dão para Lisboa. É uma narrativa que se mistura com a história dessa época, de lutas ferozes entre republicanos e monárquicos, tendências anticlericais e católicas, progressistas e conservadores, desembocando numa ditadura militar. O jovem professor da Universidade de Coimbra que então surge em cena – “penso que Salazar era monárquico, embora nunca o afirme”, menciona Saraiva – é descrito pelo arquiteto como uma figura “providencial”. O autor está bem consciente de que o seu profundo interesse por Salazar corre o risco de engrandecer a mitologia criada pelo Estado Novo em volta do ditador. “Percebo que Salazar é um homem misterioso, com um mistério que ele cultiva mas é intrínseco à sua figura”, explica. “Percebo-o muito bem porque sinto-me um bocadinho parecido, também sou um pouco distante em relação às pessoas”, admite Saraiva. Que em breve voltará a fechar-se em casa para escrever mais um livro de história, onde vai debruçar-se sobre o regicídio.

Um dos aspetos que achei mais interessantes no seu livro foi a descrição de como Salazar cresceu num período em que a juventude estudantil estava muito radicalizada à direita. Em que havia uma clivagem geracional só que, ao contrário daquilo que vemos hoje, a juventude era uma espécie de vanguarda conservadora. Até que ponto Salazar é um produto desse ambiente?

O que me levou a escrever este livro foi o facto de existirem boas biografias do Salazar, boas histórias do fim da monarquia e da Primeira República, mas eu sentir a falta de um livro que encaixasse as duas histórias, da personagem e do país. A pergunta que me faz liga-se exatamente a isso. Ou seja, percebe-se que Salazar ganha consciência política num período em que vai para a universidade, curiosamente nos mesmos dias em que é proclamada a República. Ele vive a universidade num tempo politicamente muito radicalizado. Muito radicalizado à esquerda, porque o Afonso Costa, que assume a liderança do Partido Democrático, é um marxista. E a reação dos estudantes é sempre um bocadinho uma reação ao poder. Não é tanto à esquerda ou à direita, é mais uma irreverência. Na medida em que a República é jacobina, intolerante, ataca muito os católicos, a reação vai ser conservadora. Uma massa importante de estudantes vai reunir-se em torno dos católicos e Salazar entra nessa corrente. Você pergunta: isso é determinante na sua formação? É, mas está na sequência de todo o seu percurso até então. Porque ele nasce numa família rural e a província em geral, naquela região de Viseu, é conservadora. Penso que Salazar era monárquico, embora nunca o afirme, até por receio. Ele tinha estado no seminário, saiu mas nunca deixou de ser católico. Portanto ele encontra em Coimbra um ambiente confortável, que corresponde exatamente a toda a sua educação, e vai potenciar uma pulsão naturalmente conservadora. É importante para a sua formação, mas não há nada que o mude em Coimbra, há apenas um aprofundamento.

Pergunto-me também se esse ambiente que Salazar encontra na faculdade não está ligado ao facto de Coimbra ser a única universidade do país, de se tratar de um período em que estudar era algo reservado às elites ou uns poucos melhores alunos das classes populares, como era Salazar. Se não era um ambiente conservador por ser elitista. Não havia uma questão de classe associada?

Talvez. O que me diz é verdade. Mas as pessoas do campo em geral também eram conservadoras. Acho muita graça a uma certa reverência que existe no Vimieiro em relação aos senhores, que ainda são um bocadinho o prolongamento dos senhores feudais. Não existe por parte daquela gente uma animosidade, pelo contrário existe uma certa consciência de que são os protetores. Não há antagonismo, há uma aproximação humilde mas na expectativa de uma ajuda. Curiosamente, quando Salazar vai para Coimbra estudar, o que lhe dizem-lhe: ‘A minha madrinha pode ajudar-te’. A filha do senhor da terra, que entretanto se instalara em Coimbra, pode ajudar o menino pobre que vai para a universidade. Há uma certa aliança, em posição de desigualdade.

