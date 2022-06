MIlitares russos feridos depois de cabra tropeçar em fios e fazer explodir granada

Uma cabra feriu vários militares russos depois de ter "tropeçado" em vários fios que ativavam granadas, na aldeia de Kinski Rozdoy, em Zaporizhzhia Oblast, na Ucrânia.

De acordo com o jornal Ukrainska Pravda, a informação foi avançada pela direção dos Serviços Secretos da Ucrânia, sendo que tiveram de ser assistidos um total de 40 invasores pela instituição médica de Kinski Rozdory.

Os militares russos instalaram uma "defesa circular" e colocaram vários arames que seriam ativados ao tropeçar em redor do perímetro do hospital. Contudo, rapidamente se arrependeram quando viram que uma cabra que andava nas redondezas do hospital. Ao mover-se, a cabra fez explodir as granadas.

A ação provocou 40 feridos humanos, sendo que, o paradeiro do animal não é conhecido.