Duques de Cambridge já têm primeiro retrato oficial

O primeiro retrato oficial do duque e da Duquesa de Cambrige foi dado a conhecer, esta quinta-feira.

O príncipe William e Kate Middleton viram o retrato pela primeira vez numa visita ao Museu Fitzwilliam da Universidade de Cambridge.

O quadro, do artista Jamie Coreth, mostra William, de fato escuro, ao lado da mulher, com um vestido verde-esmeralda.

"Como é o primeiro retrato a representá-los, queria que a imagem evocasse um sentimento de equilíbrio entre as suas vidas públicas e privadas", disse o pintor, citado pela Reuters.

O quadro será brevemente emprestado à Galeria Nacional de Retratos no próximo ano.

Delighted to see this new portrait unveiled at the @FitzMuseum_UK in Cambridge today!



🎨 Jamie Coreth pic.twitter.com/36e9k4YOaN