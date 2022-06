Mundiais de Natação. Nadadora desmaia na piscina e é salva pela treinadora

A atleta de natação artística norte-americana Anita Álvarez desmaiou e foi resgatada do fundo da piscina pela treinadora Andrea Fuentes, no final de uma prova no Campeonato Mundial de Natação, em Budapeste, na Hungria

Anita Álvarez tinha acabado de completar a sua rotina a solo, quando perdeu os sentidos. A sua treinadora ao ver que a jovem não vinha à tona saltou para a piscina, sendo depois ajudada a tirar a atleta da piscina por um assistente da competição.

A jovem, que terá recuperado os sentidos quando saiu da água, foi levada de maca para ser assistida pela equipa médica e estará já fora de perigo.

"A Anita está bem. Os médicos verificaram todos os sinais vitais e está tudo normal - frequência cardíaca, oxigénio, níveis de açúcar, pressão arterial, etc. Está tudo bem", disse a treinadora Andrea Fuentes, citada num comunicado divulgado pela equipa de natação dos Estados Unidos.

A treinadora terá afirmado que saltou para a água "porque os nadadores-salvadores não o faziam". O desmaio de Anita Álvarez não foi uma estreia, já no ano passado, em Barcelona, a atleta norte-americana tinha perdido os sentidos durante qualificação para as olimpíadas, também dessa vez foi a treinadora quem a resgatou da piscina.