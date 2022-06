Casas. Preços aceleram quase 13% no primeiro trimestre

Os preços das casas continuam a crescer e os mais recentes dados do Instituto Nacional de Estatística (INE) não deixam margem para dúvidas: nos primeiros três meses deste ano, os valores dispararam 12,9%, num período em quem os preços das habitações existentes aumentaram a um ritmo superior ao das habitações novas: 13,6% e 10,9%, respetivamente.

Comparando com o trimestre anterior, o Índice de Preços da Habitação (IPHab) aumentou 3,8%. Por categoria, os preços dos alojamentos existentes aumentaram 4,4%, acima do observado nos alojamentos novos (1,8%), revela também o gabinete de estatística.

Nestes primeiros três meses do ano foram transacionadas 43544 habitações, o que representa um crescimento homólogo de 25,8% mas uma redução em cadeia de 5,1%. No trimestre de referência, o valor das habitações transacionadas foi aproximadamente 8,1 mil milhões de euros, mais 44,4% face a idêntico período de 2021.

O INE dá ainda mais detalhes e diz que as habitações adquiridas por compradores pertencentes ao setor institucional das famílias corresponderam a 37840 unidades (86,9% do total), totalizando 7 mil milhões de euros (86,1% do total).

Nestes três meses, 5,9% do número total de transações (2556 habitações) envolveram compradores com um domicílio fiscal fora do Território Nacional, percentagem que sobe para os 10,4% se se considerar o valor transacionado.