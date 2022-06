Parlamento vota a favor do "acompanhamento adequado" do pedido da Ucrânia de adesão à UE. Comunistas contra iniciativa

O Parlamento votou, esta quarta-feira, a favor do "acompanhamento adequado" do Governo quanto ao pedido da Ucrânia de adesão à União Europeia, ajudando o país de forma favorável para que lhe seja atribuído o estatuto de país candidato. Mais uma vez, seguindo a sua posição sobre a matéria da guerra na Ucrânia, o PCP votou contra esta recomendação.

O texto foi aprovado com votos favoráveis de todos os partidos e deputados únicos, à exceção dos comunistas, que anunciaram a entrega de uma declaração de voto escrita.

Esta votação já estava agendada para a sexta-feira passada, no mesmo dia em que o primeiro-ministro, António Costa, ouviu todos os partidos com representação parlamentar sobre o Conselho Europeu, que se realiza amanhã e sexta-feira, e que terá como tema principal o debate sobre a concessão do estatuto de candidato à Ucrânia e à Moldava, países que receberam recomendação da Comissão Europeia.

Perante uma posição favorável "quase unânime" de todas as forças políticas, Costa anunciou que Portugal irá acompanhar, no Conselho Europeu, o parecer da Comissão Europeia para que seja concedido à Ucrânia e à Moldova o estatuto de países candidatos à União Europeia.