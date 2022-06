Autorizada trasladação do coração de D. Pedro do Porto para o Brasil

A Câmara Municipal do Porto autorizou a trasladação do coração de D. Pedro para o Brasil, no âmbito das comemorações do bicentenário da independência deste país, anunciou o presidente da autarquia, esta quarta-feira.

Rui Moreira, afirmou, em conferência de imprensa, que a data da trasladação do coração deverá ainda ser acertada com o governo brasileiro.

O autarca sublinhou, no entanto, que a avaliação científica ao coração, pedida ao Instituto de Medicina Legal do Porto, para analisar o seu estado e se pode efetivamente ser trasladado para o Brasil em setembro, ainda não está concluída havendo, contudo, já a indicação de que pode "fazer a viagem".

O rei D. Pedro I do Brasil e D. Pedro IV para Portugal foi o monarca que conduziu o Brasil, antiga colónia portuguesa, à independência e cujo corpo se encontra na cidade brasileira de São Paulo.