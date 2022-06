Afeganistão. Sismo provoca mais de mil mortos e 1.500 feridos

Mais de mil pessoas morreram e de 1.500 ficaram ficaram feridas na sequência de um terramoto que ocorreu na madrugada desta quarta-feira no Afeganistão.

Este número foi dado pelas 12h00 de Portugal, contudo, continua a ser atualizado.

More than 1000 people were killed and over 1500 others injured in Tuesday night’s #earthquake in #Gayan and #Barmal district of #Paktika province alone, Head of Information and Culture Department of the province told BNA.

The death toll is likely to rise, he added. pic.twitter.com/mI8HZy6SFX