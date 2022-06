Noiva do cantor Tom Mann morre horas antes do casamento

O cantor britânico Tom Mann anunciou nas redes sociais que a sua noiva morreu no sábado passado, horas antes do casamento. A causa da morte da bailarina Danielle Hampson não foi, no entanto, divulgada.

"Não acredito que estou a escrever estas palavras, mas a minha querida Dani - a minha melhor amiga, a minha mais que tudo, o amor da minha vida - faleceu na madrugada de sábado".

Dirigindo-se diretamente à noiva, o cantor, que ganhou popularidade ao participar no concurso X Factor em 2014, escreveu: "O que era suposto ser o dia mais feliz das nossas vidas acabou num desgosto irreversível",

"Nunca chegámos a subir ao altar ou dizer os nossos votos de casamento ou dançar a nossa primeira dança, mas sei que tu sabes que eras o meu mundo e a melhor coisa que alguma vez me aconteceu, Danielle", acrescentou.

Tom Mann afirmou estar "completamente destroçado" e sem saber "para onde ir a partir daqui", mas garantiu que vai reunir "todas as forças" para poder tratar do filho de ambos, Bowie, atualmente com 8 meses.

"Não chegarei aos pés da mãe que foste, mas prometo que farei de tudo para criar Bowie da forma que sempre desejámos. Prometo que ele vai saber o quão incrível era a mãe. Prometo deixá-lo muito orgulhoso. A pessoa mais bonita por dentro e por fora. A alma mais incrível. Perdemos uma pessoa tão especial e tenho certeza que estamos prestes a ver uma abundante manifestação de amor, capaz de refletir isso”, escreveu na legenda de uma fotografia, a preto e branco, de Danielle Hampson com o filho de ambos.

Por último deixou uma palavra aos seus seguidores, que têm deixado várias mensagens de apoio e ânimo.

“Vou tentar encontrar paz nas vossas mensagens e comentários, mas agora estou de luto e ficarei por muito, muito tempo", partilhou.