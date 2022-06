Brasil. Encontrado corpo de jovem de 22 anos grávida dentro de uma mala

Foi encontrado na terça-feira em Mogi das Cruzes, no Brasil, o corpo de uma mulher grávida de 22 anos dentro de uma mala.

De acordo com o G1, Cíntia Silva dos Santos tinha sido vista pela última vez na passada quinta-feira, dia 16, tendo o pai dado o alerta para o desaparecimento no sábado, dia 18. Quando foi vista pela última vez, a jovem estaria a entrar num carro de transporte por aplicação (TVDE) tendo dito à irmã que ia para casa do namorado.

Quando participou a ocorrência, o pai informou que a jovem tinha ainda dito à irmã que voltava para casa no dia seguinte, o que não aconteceu.

Segundo a Polícia Civil, o caso vai ser investigado pelo Setor de Homicídios de Mogi das Cruzes.