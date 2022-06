GNR recupera viatura furtada durante quatro dias em Santa Maria da Feira

Um homem de 47 anos foi detido, na passada sexta-feira, por furtar e usar durante quatro dias um veículo alheio em Santa Maria da Feira. A Guarda Nacional Republicana (GNR) conseguiu recuperar o veículo e também vários objetos como cartões bancários e bidões com “vestígios de combustível”.

Em comunicado, a GNR explica que foi notificada com um alerta de um veículo furtado numa zona industrial na freguesia de Romariz, naquele concelho. Após diligências policiais, os militares localizaram a viatura e ainda intercetaram três suspeitos.

Na ação policial, constataram que a viatura “tinha sido furtado no dia 13 de junho, na cidade do Porto”, o que contribuiu para a detenção do suspeito de 47 anos e a constituição de arguidos dos outros dois homens de 39 e 45 anos.

Além da viatura, a GNR também apreendeu “três autorrádios, dois cartões bancários, uma prancha de surf, um pé-de-cabra, uma serra, três mangueiras e 12 bidões com vestígios de combustível”.

"A viatura recuperada foi entregue ao seu legítimo proprietário", informa ainda a autoridade.

O detido, com antecedentes criminais por ilícitos da mesma natureza, foi constituído arguido, e os factos foram remetidos ao Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) do Porto.