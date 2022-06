"Espero ver-vos em breve". A mensagem de Cristiano Ronaldo para o Sporting

Cristiano Ronaldo, apesar de estar de férias, fez questão de assinalar os 20 anos da Academia do Sporting, com uma mensagem em vídeo dirigida ao clube onde fez a sua formação.

O jogador sublinhou o “orgulho” que sentia em dar o nome à academia do clube e terminou com: "Espero ver-vos em breve".

O vídeo foi partilhado nas redes sociais do Sporting, com a legenda: “A mensagem do nosso Cristiano”.