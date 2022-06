Um vício que alimenta milhões

Os jogadores não param de aumentar, bem como aqueles que tentam quebrar o impulso “autoexcluindo-se” de sites de apostas. Até quando a publicidade que invade os canais, com caras conhecidas e jingles sonantes? Houve iniciativas partidárias no ano passado, mas com a dissolução da AR foram dos temas adiados, no rol das iniciativas caducadas. Lá fora a questão começa a ser colocada com outro vigor, com a Bélgica a querer restringir a publicidade e a visibilidade desta máquina. Lá, como cá, antecipa-se resistência.

É um terreno difícil: mexe, no caso das apostas desportivas, com patrocínios de clubes. Mas trata-se, como disse o ministro belga da Justiça, de dinheiro feito à conta do vício de algumas pessoas. E da esperança de que lhes saia a sorte grande, o que numa altura em que as carteiras e as expectativas estão mais fragilizadas devia ser encarado com mais insistência, da mesma forma que todo o assédio para créditos e planos de seguros podia ser mais regulado. As pessoas são livres de jogar, mas os números mostram bem que o que alimenta esta indústria dificilmente resultará de uma escolha ponderada em todos os casos.

Só em apostas online, a que é preciso somar raspadinhas, etc., os portugueses gastaram 28,6 milhões de euros por dia no primeiro trimestre, 2580 milhões de euros. Quereriam gastar 2580 milhões em apostas em três meses? É um quarto do orçamento da saúde, por exemplo (já se sabe que fica aquém da despesa, mas a despesa do SNS em três meses foi de 3125 milhões de euros, pelo que o gasto em jogo online não andou muito longe do que serve para milhares de consultas e operações). Parte retorna em prémios, mas para alguns – e sai da carteira de outros, sabendo-se lá quando se perde até se ganhar. Parece medieval (na realidade é mais antigo). No final de março, mais de 118 mil pessoas que possivelmente sentiram que tinham um problema com o jogo tinham pedido recentemente para estar ‘barradas’, o que sendo um mecanismo positivo, mostra bem a dimensão do problema.