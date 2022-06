Lisboa. Mais de 20 pessoas detidas este sábado

Foram detidas este sábado pelo Comando Metropolitano da Polícia de Segurança Pública (PSP) de Lisboa 23 pessoas.

Em comunicado, a autoridade informa que as detenções foram realizadas entre as 00h00 e as 23h59 de dia 18 de junho, no âmbito devárias operações policiais.

Dos 23 detidos, nove foram-no por tráfico de estupefacientes, cinco por condução sem habilitação legal, quatro por condução de veículo sob o efeito de álcool, dois por mandado de detenção, um por desobediência, um por resistência e coação sobre funcionário e um por crimes contra propriedade.

"Na sequência das detenções referidas destaca-se a apreensão de 2 armas brancas e ainda do seguinte

produto estupefaciente: 35,530 doses de cannabis, 82,300 doses de cocaína e 85,310 doses de outras

substâncias", lê-se na mesma nota.

Neste período de tempo ocorreram ainda 36 acidentes de trânsito, que provocaram 18 feridos ligeiros.