Maternidade Alfredo da Costa reabre urgências a ambulâncias

A Maternidade Alfredo da Costa (MAC), em Lisboa, reabriu pelas 8h00 deste domingo as urgências a utentes transportadas por ambulância, estando a gerir o serviço consoante a procura.

Em declarações à agência Lusa, fonte daquela unidade hospitalar confirmou que abriu às 8h00 ao CODU (Centro de Orientação de Doentes Urgentes) e que, pelas 19h30 de sábado tinha pedido para não transferir mais grávidas, pelo menos até às 9h00 de hoje, "por uma questão de fluxos".

Na MAC não foram registadas falhas nas equipas médicas, como aconteceu noutros hospitais da região de Lisboa, estando as urgências a funcionar normalmente para as grávidas que se desloquem pelos seus meios.

Contudo, devido aos condicionalismos nas outras unidades hospitalares, começou a receber "muitas grávidas das várias zonas de Lisboa, inclusivamente da margem sul do Tejo", levando a um pico de afluência.

Esta situação fez com que a maternidade ficasse com "as vagas praticamente cheias", obrigando assim a uma "gestão de fluxos", que normalizou às 8h00 deste domingo.