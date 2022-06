Marcelo quer promulgar Orçamento do Estado "se possível ainda hoje"

O Presidente da República adiantou, esta sexta-feira, que vai promulgar o Orçamento do Estado para 2022 e que o quer fazer com celeridade, "entre hoje e amanhã, se possível ainda hoje".

O anúncio de Marcelo Rebelo de Sousa foi feito em Castanheira de Pêra, à saída de uma missa pelas vítimas dos incêndios que assolaram a região em 2017.

O chefe de Estado revelou ainda que há alguns pontos que irá assinalar. "Direi quais são as questões que, ao promulgar, estão presentes no meu espírito", avisou.

Sublinhe-se que o documento foi enviado esta sexta-feira para Belém. Depois da promulgação pela mão de Marcelo Rebelo de Sousa segue-se a publicação em Diário da República.

A entrada em vigor deverá ocorrer a 1 de julho.

O OE2022 foi aprovado em votação final global no Parlamento, no passado dia 27 de maio, com os votos a favor do PS e as abstenções dos deputados do PSD da Madeira e dos deputados únicos do PAN e Livre.