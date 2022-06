Ucrânia nunca esteve tão próxima da União Europeia, diz Zelensky

A Ucrânia nunca esteve tão próxima da União Europeia (UE) desde a sua independência em 1990, declarou Volodymyr Zelensky, Presidente da Ucrânia, depois de ter sido visitado pelos líderes de França, Alemanha e Itália em Kiev.

"A Ucrânia está agora mais próxima da União Europeia do que alguma vez esteve desde a sua independência", frisou o Presidente na mensagem de vídeo publicada diariamente e divulgada pelas agências de notícias locais.

Para Zelensky, "graças à coragem de homens e mulheres ucranianos, a Europa pode criar essa nova história de liberdade e, finalmente, eliminar a área cinzenta entre a UE e a Rússia no Leste da Europa".

Estas declarações surgiram horas após a visita do Presidente francês, Emmanuel Macron, o chanceler alemão, Olaf Scholz, o primeiro-ministro italiano, Mario Draghi, e o Presidente romeno, Klaus Johannis, à capital ucraniana esta quinta-feira.

No momento em que chegaram a Kiev, os líderes europeus foram surpreendidos, antes do encontro com Zelensky, com o toque de uma sirene antiaérea na cidade.

Na ótica do Presidente da Ucrânia, "a Rússia criou um ambiente para que todos ouvissem essas sirenes, para provocar uma atmosfera tensa, mas ninguém ficou com medo. Isso apenas nos inspirou a sermos o mais concretos possível e a negociar os nossos interesses, para todos os ucranianos e para todos na Europa".

Na viagem à Ucrânia, os líderes anunciaram o seu apoio à Ucrânia para receber imediatamente o estatuto de país candidato a aderir à UE. O apoio acontece na véspera do Conselho Europeu, no qual será discutida esta questão em Bruxelas.