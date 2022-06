Metro de Lisboa iniciou contratação de pessoal para reforçar equipas

O Metropolitano de Lisboa abriu concurso para que 22 operadores comerciais sejam promovidos a maquinistas, através de progressão interna. Além disso, decorrem oito concursos e outros cinco concursos serão abertos até 31 de julho para reforço efetivo de trabalhadores.

A empresa lembra que estas contratações surgem na sequência da autorização concedida pelo Governo, no âmbito do Plano de Atividades e Orçamento de 2022, para a contratação de 58 trabalhadores: 34 agentes de tráfego, 13 oficiais de manutenção, dois inspetores de obra e nove técnicos especializados.

Este recrutamento, diz a empresa, permite dar respostas a algumas reivindicações dos sindicatos como a admissão imediata de trabalhadores, bem como as respetivas progressões nas carreiras de forma a completar as vagas existentes; colmatar a falta de trabalhadores maquinistas com a progressão de 22 trabalhadores; a recomposição do quadro de encarregados de movimento e a nomeação de três encarregados de tração e de dois Inspetores de Tração.

“Estas medidas contribuirão, sem dúvida, para a salvaguarda dos interesses dos trabalhadores, que são o maior ativo da empresa, contribuindo para o seu crescimento, por forma a prestar um melhor serviço aos seus utentes”, diz.