Coreia do Norte atingida por epidemia intestinal enquanto combate covid

A Coreia do Norte está a ser atingida por uma "epidemia intestinal aguda" em redor da cidade de Haeju, no sudoeste do país, numa altura em que combate também um surto de covid-19.

A agência noticiosa estatal norte-coreana KCNA informou que o próprio líder, Kim Jong-un, enviou "medicamentos preparados pela sua família" para a área do país afetada pela doença entérica na quarta-feira, mas não foram fornecidos mais pormenores.

As doenças gastrointestinais contagiosas podem ser causadas por bactérias, tais como cólera ou febre tifoide; por parasitas, tais como a giardíase; ou por vírus, tais como a hepatite A ou o rotavírus. Têm origem no consumo de água e alimentos contaminados com matéria fecal e podem ser transmitidos de pessoa para pessoa.

As doenças entéricas são muito comuns na Coreia do Norte, onde muitos lugares não dispõem de sistemas de saneamento de água adequados.