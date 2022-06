Seguro de vida. Cuidados a ter

Para quem recorre ao crédito à habitação é obrigatório subscrever um seguro de vida que funciona como garantia do empréstimo do imóvel. Isto porque, em caso de falecimento ou invalidez de um dos titulares, a dívida é saldada sem ser executada a hipoteca. Mas apesar de ser obrigatório há sempre pequenos truques que pode levar a cabo para contornar este gasto extra. Se por um lado, a apólice pode ser contratada em qualquer seguradora, por outro lado, geralmente é mais compensador subscrever este produto no banco onde está a contratualizar o empréstimo. A fórmula é simples: poderá assim conseguir reduzir o spread. Este é um dos truques usados pela maioria dos consumidores para conseguir reduzir a sua prestação mensal.

A maioria dos bancos exige a contratação de um pacote de coberturas mais abrangente, que inclui morte e invalidez total e permanente. Mas se tiver liberdade de escolha e não puder pagar um preço mais elevado, então subscrever um pacote de morte e invalidez absoluta e definitiva poderá ser visto como a melhor solução.