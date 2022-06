"Squid Game: The Challenge". Netflix avança com concurso inspirado na série sul-coreana que prendeu milhões de espetadores

Depois de milhões de pessoas assistirem às personagens de “Squid Game” envolvidas no difícil jogo, agora chegou a vez de os espetadores experimentarem os desafios da série sul-coreana.

A plataforma de streaming Netflix vai avançar com um reality show inspirado na série, no qual vão entrar 456 concorrentes que vão disputar um prémio de 4.35 milhões de euros. A grande diferença desta versão é que quem perde apenas sai com os bolsos vazios em vez de drasticamente morrer.

Esta novidade surge três dias depois de a Netflix ter confirmado uma segunda temporada de “Squid Game”, a série mais vista de todos os tempos na plataforma.

No reality show, 456 participantes – o mesmo número de jogadores na série – vão competir num leque de jogos "inspirados no programa original - além de novas adições surpreendentes", revela a Netflix em comunicado.

Segundo a plataforma, "Squid Game: The Challenge" vai ser o reality show com o "maior número de participantes e o maior prémio" até à data no mundo da televisão.

Enquanto na série as pessoas competem num jogo mortal, no reality show a vida do concorrente não é colocada em risco. "O pior destino é ir para casa de mãos vazias", afirma a Netflix, ao garantir: "ganhem ou percam, todos os jogadores sairão ilesos".

Já é possível inscrever para o "Squid Game: The Challenge", no qual pessoas de qualquer país podem participar. Os requisitos para a candidatura são ter pelo menos 21 anos, falar inglês e estar disponível durante quatro semanas no início de 2023. Ainda não foram confirmadas as datas exatas para as gravações. Apenas se sabe que estas vão decorrer no Reino Unido.