Aeroportos. Movimento de passageiros perto dos níveis de 2019

Os aeroportos nacionais movimentaram-se de 4,9 milhões de passageiros e 18,3 mil milhões de carga e correio em abril deste ano. Os valores correspondem a crescimentos homólogos de 569,2% e 30,9%, respetivamente, detalhou o Instituto Nacional de Estatística esta quarta-feira. Mas, acrescenta, comparando com abril de 2019, o movimento de passageiros diminuiu 6,5%, tendo o movimento de carga e correio aumentou 7,1%.

No mês em análise, registou-se o desembarque médio diário de 83,8 mil passageiros nos aeroportos nacionais (59,4 mil no mês anterior), aproximando-se do observado em abril de 2019 (89,6 mil).

O gabinete de estatística fez ainda as contas ao conjunto dos primeiros quatro meses do ano, tendo concluído que o número de passageiros aumentou 500,3% (-19,4% face a igual período de 2019), “continuando a tendência de aproximação aos níveis registados no período pré-pandémico”.