Urgência de ginecologia e obstetrícia no Hospital de Portimão encerra durante uma semana

O serviço de urgência de ginecologia e obstetrícia da Unidade Hospitalar de Portimão vai ficar encerrado durante quase uma semana devido à incapacidade de assegurar escalas, anunciou, este terça-feira, o Centro Hospitalar Universitário do Algarve (CHUA).

"Devido à dificuldade em assegurar escalas na maternidade e no bloco de partos de Portimão, o Serviço de Urgência de Ginecologia/Obstetrícia da Unidade Hospitalar de Portimão vai encerrar", a partir das 21h de hoje até às 09h de segunda-feira, 20 de junho, indicou a administração do centro hospitalar em comunicado.

Segundo o conselho de administração do CHUA, será encetada "uma resposta assistencial coordenada entre as suas duas unidades hospitalares, garantindo assim a qualidade e segurança dos serviços prestados a nível regional".

Este apoio regional será garantido na Unidade Hospitalar de Faro pela sua equipa de especialistas, a qual será ainda reforçada com médicos da Unidade Hospitalar de Portimão.

Não obstante, "todos os restantes serviços e áreas assistenciais encontram-se a funcionar em pleno", esclarece o CHUA na mesma nota.

De norte a sul de Portugal, os serviços de urgência de ginecologia e obstetrícia estão com dificuldades em assegurar escalas. Ontem, foi confirmado pela Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo (ARSLVT), que entre as 20h00 de segunda-feira e as 8h00 de hoje, as urgências destas especialidades dos hospitais São Francisco Xavier e do Barreiro-Montijo seriam encerradas.

O Governo diz estar ocorrente da situação e a tratá-la com os hospitais e sindicatos. Depois de uma tarde reuniões, a ministra da Saúde, Marta Temido, disse que será aplicado um plano de contingência para o verão nas urgências do Serviço Nacional de Saúde (SNS) e ainda revelou que será aberto esta semana um concurso para recém-especialistas.