Concurso para contratação de médicos para o SNS vai ser aberto esta semana

Depois de um dia preenchido em reuniões com sindicados, Marta Temido parou para falar com os jornalistas na sequências do fecho de várias urgências de Obstetrícia em hospitais da região da Lisboa.

Antes de seguir para uma última reunião com a Ordem dos Médicos, a ministra da Saúde informou que será posto em prática um plano de contingência para um verão com funcionamento mais "organizado" nas urgências do Serviço Nacional de Saúde (SNS).

A governante revelou ainda que vai ser aberto esta semana um concurso para recém-especialistas mas que não será possível contratar tantos quanto gostaria, sendo que a situação "não é nova", lembrando que uma situação semelhante aconteceu há quatro anos.

A ministra considerou que o SNS conseguiu responder aos picos da pandemia também será capaz de se reorganizar neste situação.