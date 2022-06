Logo da marca substituta do McDonald's na Rússia muito idêntica à da empresa de ração portuguesa

Depois de a grande cadeia de fast food McDonald’s se retirar da Rússia, a marca russa “Vkusno & Tochka” substituiu os restaurantes com uma nova imagem que se assemelha bastante com o logótipo usado pela empresa portuguesa Matosmix, uma companhia de produção de rações, localizada em Maceira de Rates, Barcelos.

Ambos os logótipos são um círculo e duas riscas oblíquas, mas com ligeiras diferenças nas formas e maiores nas cores. A marca russa utiliza cores mais alaranjadas, ao passo que a empresa Matosmix recorre ao verde para a representar.

O “roubo” da identidade está a circular nas redes sociais e já foi apontada pela Nexta, um órgão de comunicação social da Europa de leste que tem vindo a cobrir os eventos da guerra na Ucrânia.

Para a Matosmix, esta é uma “infeliz coincidência”, afirmou a empresa à SIC Notícias, frisando que “não gosta de estar associada à Rússia”, sobretudo devido ao contexto atual da guerra que se vive na Ucrânia.

No entanto, a companhia portuguesa não poderá avançar juridicamente, uma vez que o logo está apenas registado em Portugal e não a nível mundial.

The logo of "Vkusno & tochka" ("Tasty and on point"), which now operates in #Russia instead of #McDonalds, was stolen from #Matosmix, a #Portuguese company that produces animal feed. pic.twitter.com/5ZPGF3qEhe