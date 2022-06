Turismo. Portugal pode ultrapassar níveis pré-pandémicos em 2023

O setor de viagens e turismo vai impulsionar a recuperação económica em Portugal, ultrapassando os níveis pré-pandémicos em 2023. A garantia é dada pelo Conselho Mundial de Viagens e Turismo (WTTC), apontando para um crescimento de 4,8% em 2023 face aos resultados de 2019. O mesmo cenário deverá repetir-se no emprego. Garantias que vão encontro do que tem sido revelado pelas especialistas do setor contactados pelo i.

De acordo com as contas do WTTC está previsto que a “contribuição total do setor para o PIB poderá atingir quase 39,5 mil milhões de euros no próximo ano, representando 17,4% do total da economia” nacional e, ao mesmo tempo, deverão ser criados 3200 empregos adicionais, para atingir mais de um milhão de postos de trabalho até ao final de 2023.

Os últimos dados do WTTC, espera-se que o PIB associado às viagens e turismo cresça anualmente a uma média de 3,4% durante a próxima década, mais do triplo da taxa de crescimento de 1,1% da economia global do país, para atingir mais de 50 mil milhões de euros (20,2% do total) até 2032.

Por outro lado, as previsões indicam que, o setor seja capaz de criar quase 193 mil empregos nos próximos dez anos, com uma média de mais de 19 mil novos empregos por ano, atingindo mais de 1,1 milhões de postos de trabalho até 2032. “Após o impacto devastador da covid-19, Portugal está a mostrar uma forte recuperação e no final deste ano espera-se que a contribuição total do setor para o PIB cresça 54,7%, para mais de 35,8 mil milhões de euros, o que corresponde a 16,2% do PIB total”. E acrescenta: “O emprego no setor [em 2022] deverá crescer 5,6%, para atingir quase mais de 953 mil postos de trabalho”.