Amazónia. Família de jornalista britânico diz que foram encontrados dois corpos mas polícia brasileira desmente

Notícia atualizada às 17h17

Foram encontrados na Amazónia dois corpos, que se temem que sejam do jornalista britânico Dom Phillips e do especialista em indígenas Bruno Pereira que desapareceram há uma semana, avançam diplomatas brasileiros.

De acordo com o jornal The Guardian, órgão de comunicação para o qual Dom Phillips escrevia regularmente, o embaixador brasileiro no Reino Unido notificou a família do jornalista através de uma chamada telefónica feita na manhã desta segunda-feira.

"Ele disse que queria que nós soubessemos que foram encontrados dois corpos", disse Paul Sherwood, cunhado de Phillip, acrescentando que o embaixador não descreveu a "localização e disse apenas que foi na floresta tropical e que estavam amarrados a uma árvore mas que ainda não foram identificados".

O familiar do jornalista referiu ainda que lhe foi transmitido que seria feita a identificação quando houvesse luz ou quando fosse possível.

Contudo, na sequência das informações divulgadas pelos meios de comunicação britânicos, a Polícia Federal brasileira partilhou uma nota a realçar que "não procedem as informações que estão sendo divulgadas a respeito de terem sido encontrados os corpos do Sr. Bruno Pereira e do Sr. Dom Phillips."

"Conforme já divulgado, foram encontrados materiais biológicos que estão sendo periciados [examinados] e os pertences pessoais dos desaparecidos. Tão logo haja o encontro, a família e os veículos de comunicação serão imediatamente informados", sublinham ainda.