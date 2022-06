Ponte móvel de Leixões fechada por duas semanas para obras de manutenção

A ponte móvel de Leixões vai ficar encerrada durante duas semanas para trabalhos de manutenção. A intervenção começa a partir da próxima segunda-feira, 20 de junho, confirma a Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo (APDL).

"A Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo (APDL) informa que vai encerrar a Ponte Móvel de Leixões, a partir das 14h00 do dia 20 de junho de 2022 [segunda-feira], a fim de proceder a trabalhos de manutenção num cilindro, pelo prazo estimado de duas semanas", indica a administração portuária numa nota divulgada hoje.

A ponte móvel, erguida em 2007, será alvo de "trabalhos de manutenção preventiva", uma vez que "necessita de manutenção periódica tendo em conta as suas características e recorrente utilização", justificou a APDL.

Para facilitar a implicação que estes trabalhos terão na população, durante o decorrer da intervenção, “a APDL assegurará gratuitamente o transporte de transeuntes entre Matosinhos e Leça da Palmeira, sendo o trânsito automóvel direcionado para o viaduto da A28".

"O transporte entre as margens será assegurado por autocarros fretados pela APDL para o efeito, que contemplam o transporte de bicicletas e equipamentos similares", esclarece a administração.

O serviço de autocarros operará durante 24 horas, "de 10 em 10 minutos durante o dia (das 07h00 às 22h00) e de 20 em 20 minutos durante a noite (das 22h00 às 07h00)".

"As paragens situam-se, em Matosinhos, no acesso nascente à Ponte Móvel (junto à paragem da Resende) e, em Leça da Palmeira, por baixo da Ponte (junto à paragem dos STCP)", segundo a APDL.