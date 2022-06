Rio Tâmega. Encontrado corpo de homem que caiu no rio

Foi encontrado, no domingo à tarde, o corpo de um homem de 26 anos no rio Tâmega, am Amarante, no Porto. O óbito foi confirmado no local.

O corpo foi encontrado às 17h10 pelos mergulhadores do Batalhão de Sapadores do Porto, numa operação que envolveu a GNR e o o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).

Fonte dos bombeiros locais confirmou à agência Lusa que o homem estava a ser procurado pelas autoridades locais desde sábado, depois de um alerta ter sido dado às 16h19.