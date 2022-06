"Recuperar América". Detidos 31 membros de grupo supremacista branco que preparavam motim durante evento gay

As autoridades norte-americanas prenderam, neste sábado, no estado de Idaho, 31 membros do "Frente Patriota", um grupo supremacista branco, perto de um evento que celebrava o orgulho LGBT.

Os indivíduos estavam dentro de uma carrinha, vestidos com calças caqui, camisas azul-marinho e chapéus bege com balaclavas de cor branca, que lhes cobriam o rosto. A polícia intercetou o veículo e prendeu os elementos do grupo à beira da estrada.

"Vieram para o centro da cidade", disse Lee White, chefe da Polícia de Coeur d'Alene, Lee White, em conferência de imprensa, citado pelo Politico.

Com base em provas recolhidas e documentos, as autoridades descobriram que o grupo estava a planear um motim em várias áreas do centro da cidade, e não apenas no parque, disse White. Foi ainda encontrado uma granada, caneleiras e escudos dentro da carrinha.

Vídeos da detenção, publicados nas redes sociais, mostram os homens, de joelhos, na relva com as mãos atadas. "Recuperar América", estava escrito numa das camisas.