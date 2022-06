Bebé morre após cair de quinto andar de prédio em Lisboa

Um bebé de dois anos meses morreu no Hospital de Santa Maria, em Lisboa, para onde tinha sido transportado pelo INEM, após ter caído do apartamento onde reside, em Telheiras.

Fonte oficial da PSP, citada pelo Correio da Manhã, adiantou que a queda foi de um quinto andar e o incidente ocorreu na sexta-feira, pouco depois das 21h.

A criança ainda foi assistida no local e levada com vida para o serviço de pediatria do Hospital de Santa Maria, mas acabaria por não resistir aos ferimentos.