Lisboa. MP acusa mulher de quase 600 abusos sexuais contra dois irmãos menores

Uma mulher foi acusada pelo Ministério Público (MP) de Lisboa pela prática de 594 crimes sexuais contra dois irmãos, um menino e uma menina.

Os crimes ocorreram durante cerca de dois anos, entre 2018 e 2020, e as vítimas são enteados de um tio da arguida, que se aproveitou das difíceis circunstâncias em que as crianças viviam. Os menores chegaram a viver com a mulher, situação que facilitou os abusos.

A mulher foi detida em abril de 2020 pela Polícia Judiciária e encontra-se em prisão preventiva desde então, tendo agora sido acusada de quase 600 crimes, 354 crimes de abuso sexual de crianças agravados e 240 de abuso sexual de menores dependentes ou em situação vulnerável. Vai também responder por maus-tratos.

Segundo a acusação, a mulher começou, em 2018, por se aproximar da vítima mais velha, na altura com 13 anos. Convenceu a menina de que eram namoradas e foi então que a forçou a atos sexuais, já o irmão mais novo tinha apenas seis anos quando os abusos começaram.