Paulo Sousa de saída do Flamengo

Paulo Sousa, o treinador português do Flamengo, deverá estar de saída do clube carioca, avançou a comunicação social brasileira.

Em questão estarão os maus resultados do técnico à frente do emblema, que, à hora de fecho desta edição, ocupava o 14.º lugar da tabela classificativa do Brasileirão, ao fim de 10 jornadas, contando duas derrotas consecutivas frente ao Fortaleza e Bragantino, respetivamente.

O técnico português já terá informado o plantel que não vai continuar ao leme do Flamengo, estando ainda por decidir se iria ou não comandar o jogo da equipa na madrugada de sábado, frente ao Internacional.

No decorrer desta temporada, o Flamengo soma apenas três vitórias em dez jogos, ficando fora dos lugares que garantem a presença na Copa Libertadores, um dos objetivos mais importantes para o emblema do Rio de Janeiro, que conquistou esta competição em 2019, na altura sob o comando de Jorge Jesus.

«Há coisas que eu não posso controlar, e essas são aquelas com as quais menos gasto energia. Tudo aquilo que se comenta e se escreve, com todo respeito, é algo que não posso controlar. Daí que o meu foco seja analisar os meus rivais, passar com clareza os comportamentos dos nossos rivais para o a equipa e tomar decisões para ganhar jogos», atirou o técnico após a derrota com o Bragantino.

Paulo Sousa assumiu os comandos técnicos do Flamengo em dezembro de 2021 e soma, até ao momento, 32 jogos, dos quais 19 resultaram em vitória, sete em empate e seis em derrota.