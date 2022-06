EUA. Tiroteio faz pelo menos três mortos numa fábrica em Maryland

Pelo menos três pessoas morreram, esta quinta-feira, na sequência de um tiroteio na cidade de Smithsburg, no estado de Maryland, nos Estados Unidos da América (EUA).

Segundo avança a agência Reuters, um atirador começou a disparar dentro de uma fábrica, por volta das 14h30 locais (19h30, em Lisboa).

Larry Hogan, o governador do estado, confirmou a morte de pelo menos três pessoas. O atirador foi neutralizado após ter sido alvejado e foi transportado para um hospital.

A fábrica está localizada a pouco quilómetros de Camp David, zona onde Joe Biden, Presidente dos Estados Unidos, costuma passar férias.

We are actively monitoring the mass shooting in #Smithsburg right now, and our office is in contact with officials on the ground. If you're local, please stay away from the area as law enforcement responds.