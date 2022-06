Docapesca. Greve dos trabalhadores não afetou a cadeia de abastecimento de pescado, diz empresa

A adesão à greve por parte dos trabalhadores da Docapesca não afetou a cadeia de abastecimento, tendo sido possível "funcionar com normalidade", diz a empresa, em comunicado em enviado as redações.

"O nível global de adesão à greve por parte dos trabalhadores da empresa não ultrapassou os 37%, valor muito abaixo do registado na greve anterior (70%), permitindo assim manter ativa a cadeia de abastecimento de pescado fresco ao país", disse a Doca pesca. "A nível nacional, o único estabelecimento encerrado foi a lota de Sagres."

No que diz respeito aos estabelecimentos nos quais a greve ter "mais expressão", a Docapesca diz, no mesmo comunicado, que "foram adotados mecanismos de funcionamento simplificado, para assim garantir a disponibilidade do serviço público prestado pela empresa ao setor económico da pesca".

"Refira-se ainda que as lotas e postos de vendagem concessionados a entidades terceiras, não estando abrangidas pelo pré-aviso de greve, têm mantido a sua plena atividade", diz ainda o mesmo documento.