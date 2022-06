AR aprova 4 projetos que legalizam eutanásia

Quatros projetos para despenalizar a eutanásia, vindos do PS, Bloco de Esquerda, Iniciativa Liberal e PAN, foram esta quinta-feira aprovados na generalidade, na Assembleia da República. Já a proposta do Chega para um referendo sobre o tema foi chumbado com votos contra de PS, IL, PCP, BE, PAN, Livre e alguns deputados do PSD.

O projeto do Partido Socialista passou com os votos contra do Chega, PCP, 63 deputados do PSD, e sete do PS (são eles Joaquim Barreto, Romualda Fernandes, Raquel Ferreira, Cristina Sousa, Pedro Cegonho, Maria João Castro, Sobrinho Teixeira). Houve ainda quatro abstenções vindas do PS (João Azevedo, Ricardo Pinheiro, Nuno Fazendo, Miguel Iglésias), e uma do PSD (Lina Lopes). Os sociais-democratas que votaram a favor foram Mónica Quintela, Sofia Matos, André Coelho Lima, Catarina Rocha Ferreira, Hugo Carvalho e Adão Silva. Assim, a medida foi aprovada com 128 votos a favor, 88 contra e 5 abstenções.

No que diz respeito ao projeto do Bloco de Esquerda, a votação foi quase igual - com a excessão do voto de Adão Silva, do PSD, que decidiu abster-se.

Já o projeto apresentado pelo PAN passou com 126 votos a favor, 88 contra e 7 abstenções. Os votos foram iguais aos do BE, excluindo o deputado socialista Pedro Carmo, que neste caso decidiu passar o seu voto para a abstenção.

O projeto da Iniciativa Liberal teve uma votação igual à do projeto do Bloco de Esquerda: 127 votos a favor, 88 contra e seis abstenções, tendo sido, assim, também aprovado.