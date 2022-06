Costa falha comemorações do Dia de Portugal

António Costa não vai estar presente nas comemorações do 10 de junho, que terão lugar em Braga e em Londres, por motivos de saúde.

O gabinete do primeiro-ministro disse, ao Jornal de Notícias, que embora ainda esteja num "estado febril", Costa "testou negativo à covid-19". Fonte do mesmo gabinete explicou que, apesar de ter testado negativo ao SARS-CoV-2 , o chefe de Governo não estará nas cerimónias devido ao seu estado febril, que "não será grave", apesar de também já ter levado a cancelar a agenda na sequência da Feira da Agricultura de Santarém.

O primeiro-ministro, recorde-se, iria participar, na sexta-feira, na cerimónia militar presidida por Marcelo Rebelo de Sousa, em Braga, e depois em Londres, onde haverá um encontro com as comunidades emigrantes portuguesas, no mesmo dia, ao fim da tarde, assim como várias visitas, no sábado, por ocasião das celebrações do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas.