Rússia diz que Ocidente está a fazer drama sobre crise alimentar

O Presidente da Ucrânia considera que o mundo está à beira de uma “terrível crise alimentar” e que “milhões de pessoas podem morrer de fome” se o bloqueio russo aos portos ucranianos do Mar Negro se mantiver. Já Moscovo diz que o ocidente está a fazer um drama com a crise alimentar e que a solução está nas mãos de Kiev.

“Não podemos exportar o nosso trigo, o nosso milho, o nosso óleo de sementes e outros bens que costumavam ter um papel estabilizador no mercado global”, alerta Volodymyr Zelensky.

Já a Rússia responde que está nas mãos da Ucrânia resolver o problema da exportação de cereais. O ministro dos Negócios Estrangeiros russo diz que o ocidente está a fazer um drama da questão e garante que Moscovo não está a criar qualquer obstáculo ao escoamento de alimentos e nega o roubo de cereais.

“Vocês, os ucranianos, estão sempre tão preocupados com aquilo que podem roubar, e de onde, que pensam que os outros fazem todos o mesmo”, afirmou Sergei Lavrov, ao lado do homologo da Turquia, para onde viajou para negociar a criação de corredores marítimos para escoar os cereais ucranianos, retidos nos portos do Mar Negro.

“Estamos a implementar os objetivos que foram anunciados publicamente. Vamos libertar o leste da Ucrânia da repressão do regime neonazi. É isso que estamos a fazer. Quanto aos cereais, já explicámos que os cereais podem ser transportados livremente para o seu destino. A Rússia não está a colocar obstáculos a isso. É o Sr. Zelensky que tem de dar a ordem, se ainda mandar em alguma coisa por lá, para permitir que os navios estrangeiros e ucranianos vão para o Mar Negro”, acrescentou o governante russo.