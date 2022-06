Viral. Snoop Dog partilha vídeo de Marcelo a cumprimentar jovens com um novo som de fundo

O rapper norte-americano Snoop Dog partilhou no seu Instagram, na quarta-feira, o vídeo de Marcelo Rebelo de Sousa a cumprimentar vários jovens, durante a edição da iniciativa Desportistas no Palácio de Belém, em dezembro de 2019.

As imagens já se tinham tornado virais, na altura em que foram gravadas, agora voltam a invadir as redes sociais, graças à partilha de Snoop Dogg, que lhe acrescentou um som de fundo.

“Get the fuck out of here“, ouve-se no áudio coloado para acompanhar o vídeo publicado pelo rapper, o que pode traduzir-se por “baza daqui“.

Mas os apertos de mão vigorosos do Presidente há muito conhecidos dos portugueses, também não são inéditos para os habitantes de terras do Tio Sam, já em 2018 o ‘passou-bem’, com direito a puxão, de Marcelo a Donald Trump ficou para a história, tendo as imagens sido também muito partilhadas nas redes sociais.