O Rijo, meu tio

Sempre tive um orgulho profundamente carinhoso por ele. Adelino Azevedo Pinto, irmão mais novo da minha avó Cândida, figura inimitável de uma Viseu que o conhecia por O Rijo. Poeta, jornalista, aforista. Se fosse vivo, diria de si próprio, com o humor fino que espalhava por toda a parte como vidro moído: “Um muito aceitável mamífero”. Vivi grande parte da minha infância fascinado por ele, bigodinho esbranquiçado, um boné na cabeça, óculos de aros de massa e uma suavidade de trato com toda a gente que fazia dele absolutamente popular. Passear a seu lado pela Rua Direita era uma festa. Não havia quem não o cumprimentasse. E ele, num jeito que parecia tímido mas era, sobretudo, malandro, sempre com troco para dar nesse ping-pong de olá-como-vai... Viajar no seu carocha, que pertencia à escola de condução da família, tinha algo de suicida. O Rijo conversava e gesticulava a torto e a direito, praticamente ignorando os dois volantes e a estrada. Dizia que o carro tinha idade suficiente para saber o caminho de cor... Publicou Retalhos dos Meus Trabalhos, um livro que, no fundo, conta a história de Viseu e da Beira Alta do seu tempo, não perdendo a oportunidade de tratar com um gozo muito seu, e até pícaro, as personagens que o rodeavam: “Para os lados da Ribeira/Há uma viúva gaiteira/Que dá bastante na vista.../Se fosse franga mais nova/Não havia de ir p’rà cova/Sem eu lhe picar a crista”. O Rijo era adepto do riso. Homem de cafés, dava nomes às suas vítimas: O Vinte Cinco, a Doutora, o Coca-Linfas, o Bom Reitor... Certa vez, à minha frente, desagradado com os pastéis que lhe tinham trazido para a merenda, chamou a empregada e perguntou, sibilino: “Este estabelecimento é muito antigo, não é minha senhora?” E ela, inflamada de orgulho, afogueada nas faces: “Pode crer! Tem quase cem anos!” Então, O Rijo aproveitou a deixa: “E estes pastelinhos devem ter sobrado da festa de inauguração, não é?”.